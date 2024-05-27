Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Bangladeş'te fırtınalar estirirdi! İzdiham yaşandı! Hayranları birbirini ezdi

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit, bir markanın tanıtımı için gittiği Bangladeş'te izdihama neden oldu. Hem yakışıklılığı hem de başarılı oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Özçivit'in aracının önünü kesen hayranları gitmesine engel olurken polisler güvenlik duvarı ördü. O anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...