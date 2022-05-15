Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit “Baba-oğul günü” deyip paylaştı! Karan’a ünlülerden yorum yağdı! Fahriye Evcen bakın ne yorum yaptı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit "Baba-oğul günü" deyip paylaştı! Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Ünlü oyuncu oğlu Karan ile benzerliğiyle de sık sık sosyal medyada gündem olmuştu. Özçivit şimdi ise minik Karan ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Pazar gününü oğluna ayıran Burak Özçivit, Karan ile geçirdiği eğlenceli anlardan paylaşım yaptı ve "Baba-oğul günü" ifadelerini kullandı. Sevimli haliyle ilgi odağı olan Karan'a ünlü isimlerden yorum yağarken Fahriye Evcen eşi ve oğlunun binlerce beğeni alan pozuna kayıtsız kalmadı. İşte Burak Özçivit'in oğlu Karan ile yaptığı o paylaşım...
15.05.2022 21:43 - Son Güncelleme: 15.05.2022 21:43
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle büyük beğeni toplayan Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almıştı.
Pazar gününü oğluna ayıran Burak Özçivit, Karan ile geçirdiği eğlenceli anlardan paylaşım yaptı ve "Baba-oğul günü" ifadelerini kullandı.