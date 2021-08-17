Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ‘Ailece sevdiğimiz doğrudur’ dedi paylaştı! Minik Karan’ın o halleri sosyal medyaya damga vurdu

1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun karakterine hayat verecek olan Fahriye Evcen, at binme ve kılıç eğitimi almaya başladı. Fahriye Evcen'in anlara ait kareleri sosyal medyaya damga vururken Burak Özçivit'te dikkat çeken bir paylaşım geldi.