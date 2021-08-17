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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ‘Ailece sevdiğimiz doğrudur’ dedi paylaştı! Minik Karan’ın o halleri sosyal medyaya damga vurdu

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ‘Ailece sevdiğimiz doğrudur’ dedi paylaştı! Minik Karan’ın o halleri sosyal medyaya damga vurdu

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 'Ailece sevdiğimiz doğrudur' dedi paylaştı! Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, Alp Arslan dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun karakterine hayat verecek olan Fahriye Evcen, at binme ve kılıç eğitimi almaya başladı. Fahriye Evcen'in anlara ait kareleri sosyal medyaya damga vururken Burak Özçivit'te dikkat çeken bir paylaşım geldi. Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, sosyal medya hesabında oğlu Karan ile bir videosunu yayınladı. Karan ile atları besleyen Burak Özçivit, paylaşımına 'Ailece sevdiğimiz doğrudur' notunu düştü. İşte o anlar...

17.08.2021 23:18 - Son Güncelleme: 17.08.2021 23:24
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ‘Ailece sevdiğimiz doğrudur’ dedi paylaştı! Minik Karan’ın o halleri sosyal medyaya damga vurdu

Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ‘Ailece sevdiğimiz doğrudur’ dedi paylaştı! Minik Karan’ın o halleri sosyal medyaya damga vurdu

Oğlu Karan dünyaya geldikten sonra bir süre setlere ara veren Fahriye Evcen, Alp Arslan dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ‘Ailece sevdiğimiz doğrudur’ dedi paylaştı! Minik Karan’ın o halleri sosyal medyaya damga vurdu

1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun karakterine hayat verecek olan Fahriye Evcen, at binme ve kılıç eğitimi almaya başladı. Fahriye Evcen'in anlara ait kareleri sosyal medyaya damga vururken Burak Özçivit'te dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ‘Ailece sevdiğimiz doğrudur’ dedi paylaştı! Minik Karan’ın o halleri sosyal medyaya damga vurdu

Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, sosyal medya hesabında oğlu Karan ile bir videosunu yayınladı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ‘Ailece sevdiğimiz doğrudur’ dedi paylaştı! Minik Karan’ın o halleri sosyal medyaya damga vurdu

Karan ile atları besleyen Burak Özçivit, paylaşımına 'Ailece sevdiğimiz doğrudur' notunu düştü.

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