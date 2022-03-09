Kuruluş Osman'ın Vezir Alemşah ve Geyhatu Han’ı bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! Maruf Otajonov ile Taner Turan’ın memleketi...
Kuruluş Osman'ın Vezir Alemşah'ı Taner Turan bakın aslen nereliymiş! Kadrosunda Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Didem Balçın gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah ve Geyhatu Han karakterlerini canlandıran Maruf Otajonov ile Taner Turan, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyiciden tam not alan Maruf Otajonov ile Taner Turan'ın hayatları ise merak edildi. Her Çarşamba atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Otajonov ile Turan'ın özellikle memleketleri araştırıldı. Özellikle Maruf Otajonov'un aslen nereli olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Maruf Otajonov ile Taner Turan bakın aslen nereliymiş...
09.03.2022 21:18 - Son Güncelleme: 09.03.2022 21:18
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Vezir Alemşah ve Geyhatu Han karakterlerini canlandıran Maruf Otajonov ile Taner Turan, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.
Başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyiciden tam not alan Maruf Otajonov ile Taner Turan'ın hayatları ise merak edilip araştırılmaya başlandı.