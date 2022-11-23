Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Rüzgar Aksoy’un kardeşi de kendi gibi çok ünlü! “Nasıl anlamadık” Meğer Diriliş Ertuğrul’un yıldızıyla...
Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'da Turgut Bey karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. 41 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Aksoy hakkında araştırma yapanlar, ünlü simin kardeşinin de oyuncu olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Rüzgar Aksoy'un Diriliş Ertuğrul'da rol alan kardeşi kimmiş...
23.11.2022 22:16 - Son Güncelleme: 23.11.2022 22:16
Kuruluş Osman her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Turgut Alp karakterini canlandıran Rüzgar Aksoy, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.
41 yaşındaki ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Rüzgar Aksoy hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Rüzgar Aksoy'un kardeşinin de kendisi gibi ünlü bir oyuncu olduğu ve Diriliş Ertuğrul'da rol aldığı ortaya çıktı.