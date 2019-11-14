Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un sevgilisi bakın kimmiş! İşte Beatrice Lorena...

Diriliş Ertuğrul'un en iyi savaş aleti kullanan korkusuz savaşçı Cengiz Coşkun'un sevgilisini görenler şaşırdı. Cengiz Coşkun, 29 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bir kız kardeşi olan Cengiz Coşkun'un Ev hanımı olan annesi ve makine teknisyeni olan babası Bulgaristan göçmeni. 1,88 cm. boyunda olan Cengiz Coşkun, Ortaokulun ilk yıllarında basketbola başladı,sonra Ülkerspor'un seçmelerini kazandı. Yedi sene Ülkerspor'da oynadı. Sonra Erdemir Ereğli Spor'a transfer oldu, orada 2 sene oynadı. Ardından Balıkesir DSİ Spor'da bir yıl oynadı. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nde antrenörlük bölümünü kazanınca İstanbul'a döndü. Buradan 2008 yılında mezun oldu. Aynı zamanda mankenlik de yapmaya başladı, 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Ardından Bu sayede Londra'da yapılan 'Dünyanın En Yakışıklı Erkeği' yarışmasında dünya dördüncüsü, en iyi fotomodel ve en iyi fizikli mankeni seçildi. İtalya ve Japonya'da Prada gibi markalara modellik yaptı.