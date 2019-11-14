Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un sevgilisi bakın kimmiş! İşte Beatrice Lorena...
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Turgut Alp karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'da da yer alacağı konuşuluyor. Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar oyuncular hakkında merak ettiklerini aramaya başladı. Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un saç ve sakal tarzını değiştirmemesi, Diriliş serisinin devamı niteliğinde yayın hayatına devam edecek olan Kuruluş Osman'da da yer alacağı iddialarını güçlendiriyor. Hal böyle olunca Kuruluş Osman'da da Turgut Alp olarak izleyici karşısına çıkılacağı düşünülen başarılı oyuncunun özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Cengiz Coşkun'un sevgilisini görenler çok şaşırdı. 37 yaşındaki Cengiz Coşkun Instagram hesabından sevgilisi Beatrice Lorena ile aşk dolu fotoğrafını, "Love of my life" yazısı ile paylaştı. Cengiz Coşkun'un sevgilisi ile fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Diriliş Ertuğrul'un en iyi savaş aleti kullanan korkusuz savaşçı Cengiz Coşkun'un sevgilisini görenler şaşırdı. Cengiz Coşkun, 29 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bir kız kardeşi olan Cengiz Coşkun'un Ev hanımı olan annesi ve makine teknisyeni olan babası Bulgaristan göçmeni. 1,88 cm. boyunda olan Cengiz Coşkun, Ortaokulun ilk yıllarında basketbola başladı,sonra Ülkerspor'un seçmelerini kazandı. Yedi sene Ülkerspor'da oynadı. Sonra Erdemir Ereğli Spor'a transfer oldu, orada 2 sene oynadı. Ardından Balıkesir DSİ Spor'da bir yıl oynadı. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nde antrenörlük bölümünü kazanınca İstanbul'a döndü. Buradan 2008 yılında mezun oldu. Aynı zamanda mankenlik de yapmaya başladı, 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Ardından Bu sayede Londra'da yapılan 'Dünyanın En Yakışıklı Erkeği' yarışmasında dünya dördüncüsü, en iyi fotomodel ve en iyi fizikli mankeni seçildi. İtalya ve Japonya'da Prada gibi markalara modellik yaptı.
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Turgut Alp karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Coşkun'un Kuruluş Osman'da da izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor. Başarılı oyuncunun özel hayatı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Instagram hesabından büyük aşkı Beatrice Lorena ile fotoğrafını paylaşan Cengiz Coşkun'un sevgilisi bakın kimmiş...