Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'uydu! Zeynep Tuğçe Bayat’ın kız kardeşi güzelliğiyle ablasını solladı! Cansel Elçin’in baldızı...
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Targun Hatun karakteri ile hafızalara kazınan Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Meslektaşı Cansel Elçin ile mutlu bir evlilik sürdüren Bayat, Instagram hesabında kız kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Bayat'ın paylaşımına 'İkiz gibiler' yorumları yapılırken ünlü oyuncunun kardeşi güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın güzeller güzeli kız kardeşi...
03.12.2021 18:45
- Son Güncelleme: 03.12.2021 18:45
Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Öte yandan Tutku Bayat, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Genç kız için "Güzelliğiyle ablasını gölgede bıraktı" ifadeleri kullanıldı.