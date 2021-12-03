Kuruluş Osman’ın Targun Hatun’uydu! Zeynep Tuğçe Bayat’ın kız kardeşi güzelliğiyle ablasını solladı! Cansel Elçin’in baldızı...

Kız kardeşi ile çekildiği kareleri paylaşan Bayat, fotoğrafın altına "Sensiz yapamayacaklarım sıralı tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi... İyi ki doğdun, iyi ki varsın... Seni çok seviyorum" notunu ekledi.