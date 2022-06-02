Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebali’si Seda Yıldız’ın çocuğu bakın hangi oyuncu çıktı! EDHO’nun yıldızıydı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Reşit karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Seda Yıldız, şimdilerde ATV'nin bir diğer reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'la izleyiciyle buluşuyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizide Şeyh Edebali karakterini canlandıran Seda Yıldız, performansıyla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılıyor. 20 Mayıs 1962 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Yıldız'ın oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bakın Seda Yıldız'ın kendisinden de ünlü bir oyuncu olan oğlu kimmiş...
02.06.2022 00:49 - Son Güncelleme: 02.06.2022 00:49
Seda Yıldız, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Reşit karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
Şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Şeyh Edebali karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu.
Yıldız'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi ve "Seda Yıldız evli mi?", "Seda Yıldız'ın çocuğu var mı?" sorularının yanıtı aratıldı.