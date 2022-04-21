RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın’ın ‘şifam’ dediği annesine bakın! Gören ablası sandı dilini ısırdı “Çok zarif ve güzel”

Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın’ın ‘şifam’ dediği annesine bakın! Gören ablası sandı dilini ısırdı “Çok zarif ve güzel”

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın 'şifam' dediği annesine bakın! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'da canlandırdığı Selcan Ana karakteriyle büyük beğeni toplayan Didem Balçın'ın hayatı merak edildi. Can Aydın ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Balçın'ın hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesini görünce ise hayran kaldı. Nur Balçın için "Annesi değil ablası sanki", "Güzellik genetik" yorumları yapıldı. İşte Didem Balçın'ın güzeller güzeli annesi...

21.04.2022 00:47 - Son Güncelleme: 21.04.2022 00:47
Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın’ın ‘şifam’ dediği annesine bakın! Gören ablası sandı dilini ısırdı “Çok zarif ve güzel”

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Selcan Ana karakteriyle büyük beğeni toplayan Didem Balçın'ın hayatı merak edildi.

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın’ın ‘şifam’ dediği annesine bakın! Gören ablası sandı dilini ısırdı “Çok zarif ve güzel”

Can Aydın ile 2020 yılında nikah masasına oturan Balçın'ın özellikle ailesi merak konusu olup araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın’ın ‘şifam’ dediği annesine bakın! Gören ablası sandı dilini ısırdı “Çok zarif ve güzel”

Balçın'ın hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesini görünce ise hayran kaldı. Nur Balçın için "Annesi değil ablası sanki", "Güzellik genetik" yorumları yapıldı.

Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın’ın ‘şifam’ dediği annesine bakın! Gören ablası sandı dilini ısırdı “Çok zarif ve güzel”

Didem Balçın'ın bir paylaşımında annesi için kullandığı "Şifam" kelimesi ise beğeni topladı.

Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın’ın ‘şifam’ dediği annesine bakın! Gören ablası sandı dilini ısırdı “Çok zarif ve güzel”

İşte başta Didem Balçın olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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