Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın’ın ‘şifam’ dediği annesine bakın! Gören ablası sandı dilini ısırdı “Çok zarif ve güzel”
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın 'şifam' dediği annesine bakın! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'da canlandırdığı Selcan Ana karakteriyle büyük beğeni toplayan Didem Balçın'ın hayatı merak edildi. Can Aydın ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Balçın'ın hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesini görünce ise hayran kaldı. Nur Balçın için "Annesi değil ablası sanki", "Güzellik genetik" yorumları yapıldı. İşte Didem Balçın'ın güzeller güzeli annesi...
21.04.2022 00:47 - Son Güncelleme: 21.04.2022 00:47
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Selcan Ana karakteriyle büyük beğeni toplayan Didem Balçın'ın hayatı merak edildi.