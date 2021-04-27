RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u anne oldu! Can Aydın ile Didem Balçın'ın oğluna verdiği isim...

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u bebeğini kucağına aldı! Anne olan Didem Balçın'ın doğum haberi gelir gelmez sevenleri ünlü oyuncunun sağlık durumunu ve bebeğin cinsiyetini merak etmeye başladı. Sevgilisi Avukat Can Aydın ile geçtiğimiz mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturan Didem Balçın, geçtiğimiz günlerde karnı burnunda pozlarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü... Çiçeği burnunda anne Didem Balçın ve avukat eşi Can Aydın oğullarına bakın hangi ismi verdiler...

27.04.2021 11:48 - Son Güncelleme: 27.04.2021 11:48
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u anne oldu! Can Aydın ile Didem Balçın'ın oğluna verdiği isim...

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u anne oldu! Can Aydın ile Didem Balçın'ın oğluna verdiği isim merak ediliyordu. Maslak'ta özel bir hastanede doğumunu gerçekleştiren Didem Balçın, ilk çocuğunu kucağına aldı. Erkek bir bebek dünyaya getiren Didem Balçın ve avukat eşi Can Aydın oğullarına Alican adını verdi.

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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u anne oldu! Can Aydın ile Didem Balçın'ın oğluna verdiği isim...

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile geçtiğimiz mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u anne oldu! Can Aydın ile Didem Balçın'ın oğluna verdiği isim...

Kısa süre sonra hamileliğini duyuran Didem Balçın geçtiğimiz günlerde, Instagram hesabından eşiyle çektirdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u anne oldu! Can Aydın ile Didem Balçın'ın oğluna verdiği isim...

Güzel oyuncunun doğuma günler kala paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi görürken, paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni de almıştı.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u anne oldu! Can Aydın ile Didem Balçın'ın oğluna verdiği isim...

İşte başta Didem Balçın ve eşi Can Aydın olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eşleri...