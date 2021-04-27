Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u anne oldu! Can Aydın ile Didem Balçın'ın oğluna verdiği isim...

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u bebeğini kucağına aldı! Anne olan Didem Balçın'ın doğum haberi gelir gelmez sevenleri ünlü oyuncunun sağlık durumunu ve bebeğin cinsiyetini merak etmeye başladı. Sevgilisi Avukat Can Aydın ile geçtiğimiz mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturan Didem Balçın, geçtiğimiz günlerde karnı burnunda pozlarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü... Çiçeği burnunda anne Didem Balçın ve avukat eşi Can Aydın oğullarına bakın hangi ismi verdiler...

27.04.2021 11:48 - Son Güncelleme: 27.04.2021 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





