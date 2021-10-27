Kuruluş Osman’ın Rogatus’u Yıldıray Şahinler’in eşi sosyal medya fenomeni çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isim…
Ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler, başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Osman Bey'in baş düşmanlarından biri olan Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris karakteri ile dahil oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Şahinler'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Yıldıray Şahinler'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun, 2015 yılında fenomen isimle nikah masasına oturduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Yıldıray Şahinler'in güzeller güzeli fenomen eşi...
27.10.2021 21:04
- Son Güncelleme: 27.10.2021 21:04
Akıncı, Ufak Tefek Cinayetler, Çukur gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Yıldıray Şahinler, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Osman Bey'in baş düşmanlarından biri olan Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris karakteri ile dahil oldu.
Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Yıldıray Şahinler'in eşi kim?" sorusunun yanıtını aratıldı. Şahinler'in 2015 yılında fenomen isimle nikah masasına oturduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.