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Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terziç 4 aylık hamile! 33 yaşındaki Alma Terziç'ten karnı burnunda pozlar...

Kuruluş Osman dizisinde Prenses Sofia karakteri ile dikkat çeken oyuncu Alma Terziç, Instagram'dan karnı burnunda pozlarını takipçileri ile paylaştı. 33 yaşındaki Boşnak asıllı oyuncu Alma Terziç, 9 ay önce yönetmen Murat Saraçoğlu ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. İşte Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı olan hamile Alma Terziç'in karnı burnunda hali...

14.10.2020 10:54 - Son Güncelleme: 14.10.2020 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





