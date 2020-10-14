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Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terziç 4 aylık hamile! 33 yaşındaki Alma Terziç'ten karnı burnunda pozlar...
Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terziç 4 aylık hamile! 33 yaşındaki Alma Terziç'ten karnı burnunda pozlar...
Kuruluş Osman dizisinde Prenses Sofia karakteri ile dikkat çeken oyuncu Alma Terziç, Instagram'dan karnı burnunda pozlarını takipçileri ile paylaştı. 33 yaşındaki Boşnak asıllı oyuncu Alma Terziç, 9 ay önce yönetmen Murat Saraçoğlu ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. İşte Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı olan hamile Alma Terziç'in karnı burnunda hali...
14.10.2020 10:54
- Son Güncelleme: 14.10.2020 11:23
Kuruluş Osman dizisinde Prenses Sofia karakterine hayat veren oyuncu Alma Terziç anne oluyor. Hamile olduğunu Instagrm'dan paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerine duyuran Alma Terziç'in son haline beğeni yağdı.
Karnı burnunda pozunu yayınlayan Alma Terzic, gönderisine "Gülüyoruz, ağlıyoruz. Zamanı uçuruyoruz. Biz en iyi arkadaşız... 4'ncü ay" notunu düştü. Takipçileri oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Boşnak oyuncu Alma Terziç, yaklaşık dokuz ay önce yönetmen Murat Saraçoğlu ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Oyuncu, Instagram hesabında adını 'Alma Terziç Saraçoğlu' diye değiştirerek evliliğini duyurmuştu. İşte Kuruluş Osman'ın Sofia'sı'nın eşi
İşte Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç 'in son hali...
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