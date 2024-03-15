Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in 2 numarasına bakın! Fahriye Evcen’den anne-oğul paylaşımı! “Karan'ı bir daha doğurmuş gibi”

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi. Oyuncu çiftin bu evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki evladı oldu. 2 çocuk annesi Evcen, küçük oğlu Kerem'le yeni bir paylaşımda bulundu. Minik Kerem'i görenler "Karan'ı bir daha doğurmuş gibi" yorumunu yaptı. İşte Fahriye Evcen'in anne-oğul paylaşımı...