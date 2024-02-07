Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit babasının tıpatıp aynısı! Fahriye Evcen'in kayınpederine bakın! “Maaile birbirinin kopyası”

ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, oğulları Kerem ve Karan'ın kendisine olan benzerliğiyle de zaman zaman magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyada "Evde üç Burak Özçivit var" esprileri yapılırken ünlü oyuncunun babasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Burak Özçivit ve babası Bülent Özçivit için "Çok benziyorlar", "Tıpatıp aynısı" yorumları yapıldı.