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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Mari’si körkütük aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna! Şeyma Korkmaz'ın eşi meğer...

Kuruluş Osman’ın Mari’si körkütük aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna! Şeyma Korkmaz'ın eşi meğer...

Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'da Mari karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz'ın özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Korkmaz'ın özellikle eşi merak edilerek "Şeyma Korkmaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Korkmaz'ın Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

31.03.2022 11:17 - Son Güncelleme: 31.03.2022 11:19
Kuruluş Osman’ın Mari’si körkütük aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna! Şeyma Korkmaz’ın eşi meğer...

Şeyma Korkmaz, atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Mari karakteriyle büyük beğeni topladı.

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Kuruluş Osman’ın Mari’si körkütük aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna! Şeyma Korkmaz’ın eşi meğer...

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Korkmaz'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın Mari’si körkütük aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna! Şeyma Korkmaz’ın eşi meğer...

Korkmaz'ın özellikle eşi merak edilerek "Şeyma Kormaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Kuruluş Osman’ın Mari’si körkütük aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna! Şeyma Korkmaz’ın eşi meğer...

Korkmaz'ın Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kuruluş Osman’ın Mari’si körkütük aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna! Şeyma Korkmaz’ın eşi meğer...

İşte başta Şeyma Korkmaz olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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