Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’dan karnı burnunda pozlar! Berk Oktay’ın eşine ilk yorum Esra Erol’dan...

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, karnı burnunda pozlarını yayınladı. 6 aylık hamile olan Atiksoy'un büyüyen karnı dikkat çekerken paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Atiksoy'un paylaşımına Özge Törer ve Esra Erol'da kayıtsız kalmadı. İşte Berk Oktay ile mutlu bir evlilik sürdüren Yıldız Çağrı Atiksoy'un karnı burnunda pozları...