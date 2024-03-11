Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’dan karnı burnunda pozlar! Berk Oktay’ın eşine ilk yorum Esra Erol’dan...

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, karnı burnunda pozlarını yayınladı. 6 aylık hamile olan Atiksoy'un büyüyen karnı dikkat çekerken paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Atiksoy'un paylaşımına Özge Törer ve Esra Erol'da kayıtsız kalmadı. İşte Berk Oktay ile mutlu bir evlilik sürdüren Yıldız Çağrı Atiksoy'un karnı burnunda pozları...
Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Oktay'la 2022 yılında dünyaevine girdi.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden geçen aylarda da bebek müjdesi geldi.
Şimdilerde 6 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy, arkadaşlarıyla tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, hafta sonu tatil kaçamağından kareler paylaşmayı da ihmal etmedi.