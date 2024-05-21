Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy anne oldu! İşte Berk Oktay ile bebeklerine verdikleri isim...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan müjdeli haber geldi. Meslektaşı Berk Oktay ile iki yıl önce dünyaevine giren ünlü oyuncu, anne oldu. Kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşayan Atiksoy'un bebeğine verdiği isim de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy¸ meslektaşı Berk Oktay ile iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.
Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi. İlk çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyuran oyuncu çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, kız bebek beklediklerini şu sözlerle açıkladı:
"Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu."