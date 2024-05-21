Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy anne oldu! İşte Berk Oktay ile bebeklerine verdikleri isim...

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"Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu."