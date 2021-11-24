Kuruluş Osman’ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş...
Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy bakın aslen nereli çıktı! Deli Yürek'te canlandırdığı Kuşçu karakteriyle hafızalara kazınan Emin Gürsoy, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Kumral Abdal karakteriyle de büyük beğeni topladı. Sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Emin Gürsoy'un hayatı da merak konusu oldu. 53 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Emin Gürsoy aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Gürsoy'un memleketini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Emin Gürsoy'un memleketi...
24.11.2021 23:10
- Son Güncelleme: 24.11.2021 23:10
Emin Gürsoy, Deli Yürek'te canlandırdığı Kuşçu karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Kumral Abdal karakterini canlandıran Emin Gürsoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
53 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Emin Gürsoy aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.