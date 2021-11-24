Vav TV İzle
Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş...

Kuruluş Osman’ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş...

Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy bakın aslen nereli çıktı! Deli Yürek'te canlandırdığı Kuşçu karakteriyle hafızalara kazınan Emin Gürsoy, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Kumral Abdal karakteriyle de büyük beğeni topladı. Sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Emin Gürsoy'un hayatı da merak konusu oldu. 53 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Emin Gürsoy aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Gürsoy'un memleketini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Emin Gürsoy'un memleketi...

24.11.2021 23:10 - Son Güncelleme: 24.11.2021 23:10
Kuruluş Osman’ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş...

Emin Gürsoy, Deli Yürek'te canlandırdığı Kuşçu karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Kumral Abdal karakterini canlandıran Emin Gürsoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman’ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş...

53 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Emin Gürsoy aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Kuruluş Osman’ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş...

İşte başta Emin Gürsoy olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Kuruluş Osman’ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Kuruluş Osman’ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş...

BURAK ÖZÇİVİT

İstanbul doğumlu olan Burak Özçivit aslen Gazianteplidir.

SON DAKİKA