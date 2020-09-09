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Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in görsel ikizini gören hayrete düştü! Tıpatıp aynısı...

Atv ekranında ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 'Kuruluş Osman, oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya'nın da rol alacağı açıklandı. Reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde Moğol Kongar karakterine hayat veren Burak Çelik, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Oyunculuğu ve karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki Burak Çelik, daha önce pek çok dizide rol alsa da çıkışını Kuruluş Osman ile yaptı. Kongar karakterini canlandıran Burak Çelik'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenleri şaşırtıyor. Bu benzerlik kısa sürede sosyal medyayı da salladı. Görünce çok şaşıracaksınız.

09.09.2020 08:34 - Son Güncelleme: 09.09.2020 08:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





