RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in görsel ikizi sosyal medyayı salladı! Bire bir aynısı

Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in görsel ikizi sosyal medyayı salladı! Bire bir aynısı

Atv ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde Moğol Kongar karakterine hayat veren Burak Çelik, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Oyunculuğu ve karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki Burak Çelik, daha önce pek çok dizide rol alsa da çıkışını Kuruluş Osman ile yaptı. Kongar karakterini canlandıran Burak Çelik'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenleri şaşırtıyor. Bu benzerlik kısa sürede sosyal medyayı da salladı. Görünce çok şaşıracaksınız.

20.05.2020 08:49 - Son Güncelleme: 20.05.2020 08:49
Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in görsel ikizi sosyal medyayı salladı! Bire bir aynısı

Kuruluş Osman dizisinde Kongar karakterine hayat veren Burak Çelik sosyal medyayı salladı. Nedeni ise bire bir bir benzerliğinin ortaya çıkması. Kuruluş Osman dizisinde Burak Çelik'in canlandırdığı Kongar'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor ancak Burak Çelik o kadar başarılı bir biçimde canlandırıyor ki, varlığına inandırdı.

Burak Çelik'in canlandırığı Kongar karakterinin görsel bir ikizi ortaya çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Burak Çelik olmak üzere ünlülerin benzerlikleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in görsel ikizi sosyal medyayı salladı! Bire bir aynısı

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in görsel ikizi sosyal medyayı salladı! Bire bir aynısı

İpek Filiz Yazıcı'nın "Elite" dizisiyle hayatımıza giren Ester Expósito'ya olan benzerliği dikkat çekici.

Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in görsel ikizi sosyal medyayı salladı! Bire bir aynısı

Oyuncu Deniz Baysal ve Gaye Evin birbirlerine kardeş kadar benzemiyor mu?

Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in görsel ikizi sosyal medyayı salladı! Bire bir aynısı

Oyuncu Deniz Barut ve şarkıcı Derya Uluğ da birbirlerine benziyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Selin Genç'in değişimi şaşkına çevirdi!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Selin Genç'in değişimi şaşkına çevirdi!