Kuruluş Osman'ın Kantakuzenos'u Hakan Yılmaz'ın güzel eşi Elif Öngel herkesi kendisine hayran bıraktı! İşte Hakan Yılmaz'ın eşi...
Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba yeni bölümleriyle izleyici karşısına gelmeye devam ediyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, her sezon kadrosuna yeni isimlerde katarak hikayesini güçlendiriyor. O isimlerden biri de Hakan Yılmaz oldu. Usta oyun dizide Kantakuzenos karakterine hayat veriyor ve özel hayatı haliyle herkesçe merak ediliyor. Hakkında araştırma yapanlarsa güzel eşini görünce hayran kaldı. İşte başta Hakan Yılmaz olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
11.01.2023 13:26 - Son Güncelleme: 11.01.2023 13:27
Dizide Kantakuzenos karakterine usta oyuncu Hakan Yılmaz hayat veriyor. 53 yaşındaki usta isim günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
2 çocuk babası Hakan Yılmaz'ın herkesçe merak edildi. İşte başta Hakan Yılmaz olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.