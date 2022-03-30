Kuruluş Osman’ın güzel Mari’si körkütük aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna! Şeyma Korkmaz'ın eşi meğer...
Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'da Mari karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz'ın özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Korkmaz'ın özellikle eşi merak edilerek "Şeyma Korkmaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Korkmaz'ın Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...
30.03.2022 17:24 - Son Güncelleme: 30.03.2022 17:24
Şeyma Korkmaz, atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Mari karakteriyle büyük beğeni topladı.