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Kuruluş Osman'ın Gündüz'ü Emre Basalak'ın eşi bakın kim çıktı! İşte Emre Basalak'ın güzel eşi Pınar...

Çarşamba akşamalarının tartışmasız lideri Kuruluş Osman yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı oyuncu kadrosunda Özge Törer, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Yeşim Ceren Bozoğlu, Seçkin Özdemir, Seray Kaya, Burak Çelik, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Zeynep Tuğçe Bayat, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Gündüz karakterine hayat veren Emre Basalak. Emre Basalak hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şe, Emre Basalak'ın eşi oldu. Meğer o da sahnelerden ve sanat camiasından uzak bir isim değilmiş. İşte başta Emre Basalak olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

20.01.2021 09:49 - Son Güncelleme: 20.01.2021 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





