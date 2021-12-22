Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı gören dilini ısırdı
Kuruluş Osman'ın Gündüz Alp'i Emre Basalak'ın gözlerden uzak yaşayan eşine bakın! Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman'da Gündüz Alp karakterini canlandıran Emre Basalak'ın hayatı merak edildi. Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Basalak'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Emre Basalak'ın güzeller güzeli eşi...
22.12.2021 21:06
- Son Güncelleme: 22.12.2021 21:06
Atv ekranlarında yayınlanan ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman'da Gündüz Bey karakterini canlandıran Emre Basalak, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.
Oyunculuğuyla izleyiciden tam not alan Emre Basalak'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Emre Basalak evli mi?", "Emre Basalak'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Ünlü oyuncunun güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Emre Basalak'ın güzeller güzeli eşi...