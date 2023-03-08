Kuruluş Osman’ın Frigg’i İpek Karapınar’ın annesine bakın hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu! “Anneniz ne kadar genç...”
Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimleri bir araya getiren Kuruluş Osman dizisinde Frigg karakterini canlandıran İpek Karapınar'ın hayatı merak konusu oldu. ATV ekranlarında yayınlanan dizide sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun sosyal medya hesabında annesi ile yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle hayran bırakırken "Anneniz ne kadar genç İpek Hanım" yorumları yapıldı. İşte İpek Karapınar'ın güzeller güzeli annesi...
08.03.2023 22:07 - Son Güncelleme: 08.03.2023 22:07
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Frigg karakteriyle büyük beğeni toplayan İpek Karapınar'ın hayatı merak konusu oldu.