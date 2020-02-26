Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kaç yaşında? Bunu kimse beklemiyordu

Kuruluş Osman'ın en beğenilen oyuncularından biri de Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş. Ragıp Savaş hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun en çok yaşını merak etti. Ragıp Savaş'ın yaşını duyanlar hayret etti. İşte Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…