Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kaç yaşında? Bunu kimse beklemiyordu
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide oyunculuğu ile takdir toplayan isimlerin başında Ragıp Savaş geliyor. Yıllardır ekranlarda olan usta oyuncu Ragıp Savaş başarılı performansı ile takdir toplarken bir yanda da yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte başta Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş olmak üzere ünlülerin yaşları.
26.02.2020 08:18
- Son Güncelleme: 26.02.2020 08:19
Kuruluş Osman'ın en beğenilen oyuncularından biri de Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş. Ragıp Savaş hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun en çok yaşını merak etti. Ragıp Savaş'ın yaşını duyanlar hayret etti. İşte Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…
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