Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a 187'nci bölümünde Cladius karakteriyle dahil olan Tayanç Ayaydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?
Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu, 7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Ayaydın, 2004-2006 yılları arasında ATV'de yayımlanan Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandırdı.
Tayanç Ayaydın, bu dizi ile adını geniş kitlelere duyurdu. 2009-2013 yılları arasında Fırat'ta rol alan oyuncu, daha sonra Hayat Şarkısı'nda Hüseyin Cevher karakterini canlandırdı.
2021-2022 Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Nikos Sampson karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü isim, 2021 yılında İlk ve Son'da boy gösterdi.
Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Cladius karakterini canlandıran ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.
Tayanç Ayaydın'ın özellikle 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşiyle yayınladığı pozlar ilgi gördü. Ünlü oyuncu, bir paylaşımında eşi için "Hayatımın kadını" ifadelerini kullandı.
Ayaydın'ın paylaşımlarını görenler "Körkütük aşık" yorumunda bulunurken oyuncunun güzeller güzeli eşi hayran bıraktı. Öte yandan ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.
"AKILLI BİR ERKEK OLARAK KARIMIN SÖZÜNÜ DİNLİYORUM"
Öte yandan Ayayadın'ın daha önce verdiği bir röportajda eşiyle ilgili söyledikleri de dikkat çekti. Ayaydın, röportajda şöyle demişti: "Eşim Sally sayesinde fit ve sağlıklı kalabiliyorum. Eşim sürekli tepemde benim tepemde… Yediğim, içtiğim, sporumla çok ilgili… Sally benim hayatıma girdiğinden beri hayatım çok daha sağlıklı… 10 yıldır beraberiz… O beni çok iyi zapturapt altına aldı. Akıllı bir erkek olarak karımın sözünü dinliyorum"
Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Hayatımdaki en sert eleştirmenlerden bir tanesi… Beni kendisinden daha çok düşünüyor. Ben de keza onu kendimden daha çok düşünüyorum. En yakın arkadaşım, dostum…. Annem de demişti; en yakın arkadaşını bul ve onunla evlen… Onun dediklerinden birini yaptım galiba…"
İşte Tayanç Ayaydın başta olmak üzere ünlülerin aşkları...