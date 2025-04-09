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Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a 187'nci bölümünde Cladius karakteriyle dahil olan Tayanç Ayaydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun özellikle 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşiyle yayınladığı pozlar ilgi gördü. Ünlü çiftin romantik pozları beğeni toplarken Tayanç Ayaydın'ın güzeller güzeli eşi hayran bıraktı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 12:34 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 12:50
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a 187'nci bölümünde Cladius karakteriyle dahil olan Tayanç Ayaydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu, 7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Ayaydın, 2004-2006 yılları arasında ATV'de yayımlanan Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandırdı.

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Tayanç Ayaydın, bu dizi ile adını geniş kitlelere duyurdu. 2009-2013 yılları arasında Fırat'ta rol alan oyuncu, daha sonra Hayat Şarkısı'nda Hüseyin Cevher karakterini canlandırdı.

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

2021-2022 Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Nikos Sampson karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü isim, 2021 yılında İlk ve Son'da boy gösterdi.

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Cladius karakterini canlandıran ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Tayanç Ayaydın'ın özellikle 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşiyle yayınladığı pozlar ilgi gördü. Ünlü oyuncu, bir paylaşımında eşi için "Hayatımın kadını" ifadelerini kullandı.

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Ayaydın'ın paylaşımlarını görenler "Körkütük aşık" yorumunda bulunurken oyuncunun güzeller güzeli eşi hayran bıraktı. Öte yandan ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

"AKILLI BİR ERKEK OLARAK KARIMIN SÖZÜNÜ DİNLİYORUM"

Öte yandan Ayayadın'ın daha önce verdiği bir röportajda eşiyle ilgili söyledikleri de dikkat çekti. Ayaydın, röportajda şöyle demişti: "Eşim Sally sayesinde fit ve sağlıklı kalabiliyorum. Eşim sürekli tepemde benim tepemde… Yediğim, içtiğim, sporumla çok ilgili… Sally benim hayatıma girdiğinden beri hayatım çok daha sağlıklı… 10 yıldır beraberiz… O beni çok iyi zapturapt altına aldı. Akıllı bir erkek olarak karımın sözünü dinliyorum"

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Hayatımdaki en sert eleştirmenlerden bir tanesi… Beni kendisinden daha çok düşünüyor. Ben de keza onu kendimden daha çok düşünüyorum. En yakın arkadaşım, dostum…. Annem de demişti; en yakın arkadaşını bul ve onunla evlen… Onun dediklerinden birini yaptım galiba…"

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Tayanç Ayaydın başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

ÖZGÜR ÇEVİK

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

ÖZGÜR ÇEVİK VE EŞİ HATİCE KARTOĞLU

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

BUÇE BUSE KAHRAMAN

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

BUÇE BUSE KAHRAMAN VE SEVGİLİSİ

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

BURAK ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

BURAK ÖZÇİVİT VE EŞİ FAHRİYE EVCEN

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

TAYANÇ AYAYDIN

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

TAYANÇ AYAYDIN VE EŞİ SALLY GHALAYINI

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

TAYANÇ AYAYDIN VE EŞİ SALLY GHALAYINI

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

TAYANÇ AYAYDIN VE EŞİ SALLY GHALAYINI

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

TAYANÇ AYAYDIN VE EŞİ SALLY GHALAYINI

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

ÇAĞRI ŞENSOY

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

ÇAĞRI ŞENSOY VE EŞİ BUSE ARSLAN

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

YİĞİT UÇAN

Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

YİĞİT UÇAN VE BETÜL UÇAN