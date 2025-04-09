Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

"AKILLI BİR ERKEK OLARAK KARIMIN SÖZÜNÜ DİNLİYORUM"

Öte yandan Ayayadın'ın daha önce verdiği bir röportajda eşiyle ilgili söyledikleri de dikkat çekti. Ayaydın, röportajda şöyle demişti: "Eşim Sally sayesinde fit ve sağlıklı kalabiliyorum. Eşim sürekli tepemde benim tepemde… Yediğim, içtiğim, sporumla çok ilgili… Sally benim hayatıma girdiğinden beri hayatım çok daha sağlıklı… 10 yıldır beraberiz… O beni çok iyi zapturapt altına aldı. Akıllı bir erkek olarak karımın sözünü dinliyorum"