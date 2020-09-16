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Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'un sevgilisi Tuğçe Yolcu da oyuncuymuş! İşte sevgili...

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Kuruluş Osman, ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Yeşim Ceren Bozoğlu, Alma Terziç gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Çağrı Şensoy . Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı 34 yaşındaki Çağrı Şensoy, hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Sevgilisini gözlerden uzak tutan hem de sık sık fotoğraf paylaşan Çağrı Şensoy'un eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Sosyal medya fotoğraflarıyla büyük beğeni toplayan Çağrı Şensoy'un eşi Tuğçe Yolcu meğer başarılı bir oyuncuymuş. İşte başta Çağrı Şensoy olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

16.09.2020 09:37 - Son Güncelleme: 16.09.2020 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





