Kuruluş Osman'ın Cerkutay Alp ve Aygül Hatun'undan müjde! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi! İşte düğünden ilk kareler...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Cerkutay Alp ve Aygül Hatun karakterlerini canlandıran Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'dan müjdeli haber geldi. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift, eğlenceli bir düğünle dünyaevine girdi. Dizinin başrolü Burak Özçivit de arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medyayı sallarken Buse Arslan'ın gelinliği dikkat çekti. İşte Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın düğününden ilk kareler...
09.07.2023 10:27 - Son Güncelleme: 09.07.2023 10:27
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Cerkutay Alp ve Aygül Hatun karakterlerini canlandıran Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.
EVLENDİLER!
Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'dan müjdeli haber geldi. Kuruluş Osman'ın iki oyuncusu eğlenceli bir düğünle dünyaevine girdi.
Birçok ünlü ismin akın ettiği düğünde sizinin başrolü Burak Özçivit de arkadaşlarını yalnız bırakmadı.