Vav TV İzle
Haberler Magazin Kuruluş Osman'ın Cerkutay Alp ve Aygül Hatun'undan müjde! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Kuruluş Osman'ın Cerkutay Alp ve Aygül Hatun'undan müjde! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Cerkutay Alp ve Aygül Hatun karakterlerini canlandıran Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'dan müjdeli haber geldi. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift, eğlenceli bir düğünle dünyaevine girdi. Dizinin başrolü Burak Özçivit de arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medyayı sallarken Buse Arslan'ın gelinliği dikkat çekti. İşte Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın düğününden ilk kareler...

takvim.com.tr
09.07.2023 10:27 - Son Güncelleme: 09.07.2023 10:27
Kuruluş Osman’ın Cerkutay Alp ve Aygül Hatun’undan müjde! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Cerkutay Alp ve Aygül Hatun karakterlerini canlandıran Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman’ın Cerkutay Alp ve Aygül Hatun’undan müjde! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü çift, geçen aylarda nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay Alp ve Aygül Hatun’undan müjde! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

EVLENDİLER!
Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'dan müjdeli haber geldi. Kuruluş Osman'ın iki oyuncusu eğlenceli bir düğünle dünyaevine girdi.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay Alp ve Aygül Hatun’undan müjde! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Birçok ünlü ismin akın ettiği düğünde sizinin başrolü Burak Özçivit de arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay Alp ve Aygül Hatun’undan müjde! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Büyük bir doğa âşığı olan çift, düğünlerini de tarzlarına uygun olarak yapmayı seçti. Bolu'da orman içinde evlenen çiftin nikah şahitleri ise Yeşim Ceren Bozoğlu ve Salih Bademci oldu.

SON DAKİKA