Kuruluş Osman’ın Boran’ı Yiğit Uçan’ın güzel eşi Betül adeta bir fenomen! İşte Yiğit Uçan’ın güzeller güzel eşi Betül

İlk oyunculuk deneyimini Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile yaşayan Yiğit Uçan; Mehmetçik Kutlu Zafer, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda rol almıştır. 2012 yılında Betül Uçan ile evlenen Yiğit Uçan'ın bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu bir de Leyla isminde bir kızı vardır.