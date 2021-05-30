Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in kardeş günü! Burçun Özçivit abisi Burak Özçivit'in birebir kopyası...

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in kardeş günü! Kardeşi Burçun Özçivit ile buluşan ve fotoğraflarını sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sunan başarılı oyuncu Burak Özçivit, herkesi şaşırttı. 'Maşallah Allah ayırmasın' yorumlarının yanısıra 'Abi-kardeş birbirinin kopyası' şeklinde yorumların da yer aldığı pozlar kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı. İşte dünyayı kendisine hayran bırakan yıldız Burak Özçivit ve kardeşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...