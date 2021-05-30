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Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in kardeş günü! Burçun Özçivit abisi Burak Özçivit'in birebir kopyası...

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in kardeş günü! Kardeşi Burçun Özçivit ile buluşan ve fotoğraflarını sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sunan başarılı oyuncu Burak Özçivit, herkesi şaşırttı. 'Maşallah Allah ayırmasın' yorumlarının yanısıra 'Abi-kardeş birbirinin kopyası' şeklinde yorumların da yer aldığı pozlar kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı. İşte dünyayı kendisine hayran bırakan yıldız Burak Özçivit ve kardeşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...

30.05.2021 16:33 - Son Güncelleme: 30.05.2021 16:40
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in kardeş günü! Burçun Özçivit abisi Burak Özçivit'in birebir kopyası...

BURAK ÖZÇİVİT'İN KARDEŞ GÜNÜ!

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit kardeşi Burçun Özçivit ile hasret giderdi. Sosyal medyada buluşmadan kareler paylaşan abi-kardeşe kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in kardeş günü! Burçun Özçivit abisi Burak Özçivit'in birebir kopyası...

Abisinin kopyası olan Burçun Özçivit'in, eski eşi Ahmet Deniz ile evliliğinden bir kızı bulunuyor.

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in kardeş günü! Burçun Özçivit abisi Burak Özçivit'in birebir kopyası...

İşte Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in kardeş günü! Burçun Özçivit abisi Burak Özçivit'in birebir kopyası...

HAZAL ÇAĞLAR VE KARDEŞİ

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in kardeş günü! Burçun Özçivit abisi Burak Özçivit'in birebir kopyası...