Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer Maraşlı’nın yıldızı...
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi yeni sezonuyla izleyici karşına çıktı. Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Miray Akay gibi isimlerin dahil olduğu yeni sezonda Bengi Hatun karakterini canlandıran Almila Uluer, performansıyla dikkat çekti. Yeni sezonun ilk bölümünün ardından ünlü ismin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Almila Uluer'in kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Almila Uluer'in Maraşlı'da rol alan kendisinden de ünlü olan eşi...
05.10.2022 23:13 - Son Güncelleme: 05.10.2022 23:13
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda oyuncu kadrosuna dahil olan Almila Uluer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.