Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’unu hiç böyle görmediniz! İddiasını konuşturdu kendine hayran bıraktı Didem Balçın göndermesi dikkat çekti
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle gönüllere taht kuran Özge Törer, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram'da başlatılan 'İddialı olan küçüklüğünü koysun' akımına katılan Törer, bebeklik yıllarına ait bir fotoğrafı yayınladı. Kuruluş Osman'da Selcan Hatun'u canlandıran Didem Balçın'ın ardından akıma katılan Törer, rol arkadaşını etiketlemeyi de ihmal etmedi. Her iki oyuncunun çocukluk fotoğrafları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İşte Didem Balçın ile Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o fotoğrafları...
04.12.2021 01:47
- Son Güncelleme: 04.12.2021 01:47
Özge Törer, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle gönüllere taht kurdu.
Kuruluş Osman'da Selcan Hatun'u canlandıran Didem Balçın'ın ardından akıma katılan Törer, rol arkadaşını etiketlemeyi de ihmal etmedi. Her iki oyuncunun çocukluk fotoğrafları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.