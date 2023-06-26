Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer en doğal haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Akşam güneşi yine güzele vurdu...”
Başrolünde Burak Öçivit'in yer aldığı, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla büyük beğeni topladı. Başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan oyuncu, bu kez doğal haliyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun yeşillikler içinde verdiği poz için "Akşam güneşi yine güzele vurdu", "Çok güzelsin" yorumları yapıldı. İşte Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
26.06.2023 11:03 - Son Güncelleme: 26.06.2023 11:03
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını duyuran Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.