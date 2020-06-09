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Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle yine nefesleri kesecek. Baş rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in oynadığı dizide Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer de oyunculuğu ile övgü alıyor. İlk kez bu denli büyük bir oyunculuk tecrübesi yaşayan Özge Törer performansıyla takdir topluyor. Tarihte Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun karakteri büyük bir yer tutuyor. Dizi izleyicileri Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Törer'in kız kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

09.06.2020 05:30 - Son Güncelleme: 09.06.2020 05:31
Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

atv ekranların izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle ile adından söz ettiriyor. Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri Özge Törer, en çok merak edilen isimler arasında.

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Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

Özel hayatını büyük bir özenle gizli tutan Özge Törer'in kardeşi ile fotoğrafları ortaya çıktı ve iki kardeş arasındaki benzerlik görenleri şaşkına çevirdi.

İşte başta Özge Törer ve kardeşi olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.

Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

ENGİN AKYÜREK VE KARDEŞİ EREN AKYÜREK

Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...
Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

EBRU GÜNDEŞ VE KARDEŞİ

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