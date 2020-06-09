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Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle yine nefesleri kesecek. Baş rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in oynadığı dizide Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer de oyunculuğu ile övgü alıyor. İlk kez bu denli büyük bir oyunculuk tecrübesi yaşayan Özge Törer performansıyla takdir topluyor. Tarihte Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun karakteri büyük bir yer tutuyor. Dizi izleyicileri Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Törer'in kız kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

09.06.2020 05:30 - Son Güncelleme: 09.06.2020 05:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





