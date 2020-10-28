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Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! İki kardeş ancak bu kadar benzemez...

Çarşamba akşamlarının tartışmasız lider Kuruluş Osman, yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Yeşim Ceren Bozoğlu, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman bir yandan da genç oyuncu Özge Törer'in yıldızını parlattı. Kelimenin tam manasıyla gözlerden uzak yaşayan 22 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşi Berkay'ı görenler şaştı kaldı. Birbirinden alakasız iki kardeş sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Özge Törer olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

28.10.2020 13:03 - Son Güncelleme: 28.10.2020 13:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





