Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! İki kardeş ancak bu kadar benzemez...

Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! İki kardeş ancak bu kadar benzemez...

Çarşamba akşamlarının tartışmasız lider Kuruluş Osman, yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Yeşim Ceren Bozoğlu, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman bir yandan da genç oyuncu Özge Törer'in yıldızını parlattı. Kelimenin tam manasıyla gözlerden uzak yaşayan 22 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşi Berkay'ı görenler şaştı kaldı. Birbirinden alakasız iki kardeş sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Özge Törer olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

28.10.2020 13:03 - Son Güncelleme: 28.10.2020 13:03
Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! İki kardeş ancak bu kadar benzemez...

Kuruluş Osman dizisiyle hayatlarımıza giren 22 yaşındaki genç oyuncu Özge Törer hakkında her detay merak ediliyor. Özel hayatını tamamen gözlerden uzak yaşayan Özge Törer hakkında araştırma yapanlar kardeşini görenler şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! İki kardeş ancak bu kadar benzemez...

Birbirinden oldukça farklı olan kardeşler sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Özge Törer olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! İki kardeş ancak bu kadar benzemez...

OKTAY KAYNARCA VE KARDEŞLERİ

(En soldaki annesi)

Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! İki kardeş ancak bu kadar benzemez...

Kaynarca kardeşlerin birbiriyle olan benzerlikleri ağızları açık bıraktı.

Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! İki kardeş ancak bu kadar benzemez...

Özellikle Oktay ve Turgay Kaynarca kardeşler birbirlerinin kopyası gibi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kaan Yıldırım Hadise ile evleniyor mu? Trafikte yakalanan Kaan Yıldırım'dan evlilik açıklaması...
Kaan Yıldırım Hadise ile evleniyor mu? Trafikte yakalanan Kaan Yıldırım'dan evlilik açıklaması...