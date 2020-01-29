Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi görünce şaşıracaksınız! Adeta ikizi gibi
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide oyunculuğu ile takdir toplayan isimlerin Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer geliyor. İlk kez bu denli büyük bir oyunculuk tecrübesi yaşayan Özge Törer buna rağmen performansıyla takdir topluyor. Tarihte Şeyh Edebali'nin kızı, Osman Bey'in eşi olarak geçen Bala Hatun büyük bir önem arz ediyor. Çiçeği burnunda bir oyuncu olan Özge Törer kimdir?, Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer nereli?, Özge Törer kaç yaşında? gibi soruların yanıtları en çok arananlar arasında. Ama en çok merak edilenlerden biri de özel hayatı. Daha önce herhangi bir yakınını görmediğimiz güzel oyuncunun kardeşini görünce şaşmamak elde değil. Kardeşlerin arasında benzerlik 'Pes!' dedirten cinsten. İşte başta Özge Törer ve Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
29.01.2020 10:14
- Son Güncelleme: 29.01.2020 10:38
atv ekranların izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, 8.yeni bölüm ile adından söz ettiriyor. Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri Özge Törer, en çok merak edilen isimler arasında.
DİĞER GALERİLER