Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'den duygulandıran bağış! Yeni yıl jesti böyle olur...
Yeni yıl jesti böyle olur... Çarşamba akşamlarının tartışmasız lider Kuruluş Osman, yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Yeşim Ceren Bozoğlu, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman'ın yıldızı parlayan isimleri arasında yer alan genç oyuncu Özge Törer, yeni yıl vesilesiyle Hayır Kapısı Derneği'ne hem kendi hem de ekip arkadaşları adına bağış yaptı. Bu hareketiyle takdir toplayan Özge Törer kimdir, kardeşi var mı? İşte güzel oyuncu hakkında merak edilenler...
Yeni yıl jesti böyle olur...Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'den duygulandıran bağış! Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman' dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, yeni yıl vesilesiyle Hayır Kapısı Derneği'ne yaptığı bağışla takdir topladı.
Derneğe oyuncu ve ekip arkadaşları adına bağış yapan Özge Törer, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet desteğinde bulundu. Oyuncu arkadaşları ve 'Kuruluş Osman' kadrosundaki ekibi genç oyuncunun bu jesti karşısında oldukça duygulanırken; Hayır Kapısı Derneği de Özge Törer'e desteğinden dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.
Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur. Kuruluş Osman dizisiyle hayatlarımıza giren 22 yaşındaki genç oyuncu Özge Törer hakkında her detay merak ediliyor. Özel hayatını tamamen gözlerden uzak yaşayan Özge Törer hakkında araştırma yapanlar kardeşini görenler şaştı kaldı.