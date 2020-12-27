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Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u Özge Törer'den duygulandıran bağış! Yeni yıl jesti böyle olur...

Yeni yıl jesti böyle olur... Çarşamba akşamlarının tartışmasız lider Kuruluş Osman, yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Yeşim Ceren Bozoğlu, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman'ın yıldızı parlayan isimleri arasında yer alan genç oyuncu Özge Törer, yeni yıl vesilesiyle Hayır Kapısı Derneği'ne hem kendi hem de ekip arkadaşları adına bağış yaptı. Bu hareketiyle takdir toplayan Özge Törer kimdir, kardeşi var mı? İşte güzel oyuncu hakkında merak edilenler...

27.12.2020 14:11 - Son Güncelleme: 27.12.2020 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





