Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile poz verdi sosyal medya yıkıldı! Güzelliği ile mest etti
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile poz verdi sosyal medya yıkıldı! atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterine can veren ünlü oyuncu Özge Törer, sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kuran Törer, kırmızı elbisesi ile verdiği bahçe pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımına rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy da kayıtsız kalmadı. İşte Özge Törer'in çok beğenilen bahçe pozu...
16.07.2021 00:36
- Son Güncelleme: 16.07.2021 00:43
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bala Hatun karakteri ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
ÖZGE TÖRER'E İLTİFAT YAĞMURU!
Takipçileri, Özge Törer'e "Kırmızının en çok yakıştığı kadın", "Günümüz aydınlandı", "Harika görünüyorsun" yorumlarını yaptı.
Kuruluş Osman'da Malhun Hatun'u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy da rol arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. Atiksoy, ateş emojisi ile Törer'in paylaşımını beğendiğini dile getirdi.