Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer spor paylaşımıyla hayran bıraktı! Burak Özçivit’in partnerine bakın hiç böyle görmediniz!
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer spor paylaşımıyla hayran bıraktı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, başarılı oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Spor sonrası ayna karşısında verdiği bir pozu yayınlayan Törer, fit hali ve güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Özge Törer'in beğeni toplayan o paylaşımı...
21.03.2022 18:46 - Son Güncelleme: 21.03.2022 18:46
Genç oyuncu Özge Törer, başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.