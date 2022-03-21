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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer spor paylaşımıyla hayran bıraktı! Burak Özçivit’in partnerine bakın hiç böyle görmediniz!

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer spor paylaşımıyla hayran bıraktı! Burak Özçivit’in partnerine bakın hiç böyle görmediniz!

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer spor paylaşımıyla hayran bıraktı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, başarılı oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Spor sonrası ayna karşısında verdiği bir pozu yayınlayan Törer, fit hali ve güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Özge Törer'in beğeni toplayan o paylaşımı...

21.03.2022 18:46 - Son Güncelleme: 21.03.2022 18:46
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer spor paylaşımıyla hayran bıraktı! Burak Özçivit’in partnerine bakın hiç böyle görmediniz!

Genç oyuncu Özge Törer, başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer spor paylaşımıyla hayran bıraktı! Burak Özçivit’in partnerine bakın hiç böyle görmediniz!

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Törer, güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer spor paylaşımıyla hayran bıraktı! Burak Özçivit’in partnerine bakın hiç böyle görmediniz!

Birçok meslektaşının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlü oyuncu, kural bozdu ve spor öncesi çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayınladı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer spor paylaşımıyla hayran bıraktı! Burak Özçivit’in partnerine bakın hiç böyle görmediniz!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Törer, duru güzelliğiyle bir kez daha adından söz ettirdi.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer spor paylaşımıyla hayran bıraktı! Burak Özçivit’in partnerine bakın hiç böyle görmediniz!

Kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşılan fotoğrafa, binlerce yorum ve beğeni geldi.

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