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Haberler Magazin Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer paylaştı Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer paylaştı Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Çektiği bir selfieyi Instagram hesabında yayınlayan Törer'in paylaşımına rol arkadaşı Burak Özçivit de kayıtsız kalmadı. İşte Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o pozu...

11.02.2022 18:10 - Son Güncelleme: 11.02.2022 18:10
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaştı Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan Özge Törer, son günlerde kural bozarak yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaştı Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaştı Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Törer, çektiği bir selfieyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaştı Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaştı Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Sosyal medya kullanıcıları, güzel oyuncuyu adeta iltifat yağmuruna tuttu.

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