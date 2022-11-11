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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaşımıyla büyüledi! İlk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan! Burak Özçivit’in partneri...

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaşımıyla büyüledi! İlk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan! Burak Özçivit’in partneri...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Çoğu meslektaşının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Törer, çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu güzelliğiyle büyülerken ilk yorum Kuruluş Osman'da Malhun Hatun'u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geldi. İşte Burak Özçivit'in biricik partneri Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

11.11.2022 18:33 - Son Güncelleme: 11.11.2022 18:33
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaşımıyla büyüledi! İlk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan! Burak Özçivit’in partneri...

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaşımıyla büyüledi! İlk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan! Burak Özçivit’in partneri...

Çoğu meslektaşının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Törer, çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaşımıyla büyüledi! İlk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan! Burak Özçivit’in partneri...

Ünlü oyuncu güzelliğiyle büyülerken paylaşım saniyeler içinde binlerce beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaşımıyla büyüledi! İlk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan! Burak Özçivit’in partneri...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma yorum yağdı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaşımıyla büyüledi! İlk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan! Burak Özçivit’in partneri...

Hayranları tarafından iltifat yağmuruna tutulan Törer için "Ana sayfamı parlattın", "Daha güzelini görmedim" gibi yorumlar yapıldı.

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