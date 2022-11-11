Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer paylaşımıyla büyüledi! İlk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan! Burak Özçivit’in partneri...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Çoğu meslektaşının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Törer, çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu güzelliğiyle büyülerken ilk yorum Kuruluş Osman'da Malhun Hatun'u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geldi. İşte Burak Özçivit'in biricik partneri Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
11.11.2022 18:33 - Son Güncelleme: 11.11.2022 18:33
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.