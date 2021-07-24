Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer kural bozdu! En doğal halini yakın çekim paylaştı güzelliği ile baş döndürdü
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kural bozdu! atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran güzel oyuncu Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kendine hayran bıraktı. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan ancak son zamanlarda kural bozarak peş peşe paylaşımlarda bulunan oyuncu, yakın çekim yaptığı selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu. Hafif bir makyajla objektif karşısına geçen Törer'in paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile takipçilerini büyüleyen ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte başarılı oyuncu Özge Törer'in o paylaşımı...
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteri ile yıldızı parlayan başarılı oyuncu Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı.
Sosyal medyayı aktif kullanmayan ancak son zamanlarda kural bozarak peş peşe paylaşımlarda bulunan Özge Törer, yakın çekim yaptığı bir selfieyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medyayı aktif kullanmayan ancak son zamanlarda kural bozarak peş peşe paylaşımlarda bulunan Özge Törer, yakın çekim yaptığı bir selfieyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Kuruluş Osman'ın Pakistan'da yayınlanmasının ve reytinglerin zirvesine yerleşmesinin ardından orada da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Törer'e Pakistanlı takipçileri de yorum yağdırdı.