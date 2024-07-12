Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer kırmızılar içinde sosyal medyayı yaktı kavurdu! Burak Özçivit’in biricik partnerine bakın...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Özge Törer, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizide Bala Hatun karakterini canlandıran oyuncu, duru güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Törer, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kırmızılar içinde poz veren ünlü oyuncu, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o pozları...