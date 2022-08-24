Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer kırmızılar içinde paylaştı! Burak Özçivit’in partnerine bakın! Cesaretini konuşturup...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve performansıyla büyük beğeni toplayan Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ortalığı salladı. Cesaretini konuşturup en doğal haliyle kamera karşısına geçen Özge Törer, kırmızı elbisesiyle çalılıkların arasında verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım da Özge Törer iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli partnerinin o paylaşımı...
24.08.2022 18:21 - Son Güncelleme: 24.08.2022 18:21
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra Kuruluş Osman ile oyunculuğa adım atan Özge Törer, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Cesaretini konuşturup en doğal haliyle kamera karşısına geçen Özge Törer, kırmızı elbisesiyle çalılıkların arasında verdiği pozları Instagram'da yayınladı.