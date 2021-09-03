Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en doğal halini yayınladı! Filtresiz müdahalesiz paylaştı ‘güzel ve cesur’ dedirtti
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer cesaretini konuşturdu! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan ancak yaptığı her paylaşımla çok konuşulan Törer, yayınladığı son fotoğrafla yine gündem oldu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen güzel oyuncu, adeta cesaretini konuşturdu. En doğal halini yayınlayan Törer'in fotoğrafını filtre uygulamadan paylaşması 'güzel ve cesur' dedirtti. İşte Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
03.09.2021 20:58
- Son Güncelleme: 03.09.2021 20:58