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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en doğal halini yayınladı! Filtresiz müdahalesiz paylaştı ‘güzel ve cesur’ dedirtti

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en doğal halini yayınladı! Filtresiz müdahalesiz paylaştı ‘güzel ve cesur’ dedirtti

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer cesaretini konuşturdu! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan ancak yaptığı her paylaşımla çok konuşulan Törer, yayınladığı son fotoğrafla yine gündem oldu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen güzel oyuncu, adeta cesaretini konuşturdu. En doğal halini yayınlayan Törer'in fotoğrafını filtre uygulamadan paylaşması 'güzel ve cesur' dedirtti. İşte Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

03.09.2021 20:58 - Son Güncelleme: 03.09.2021 20:58
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en doğal halini yayınladı! Filtresiz müdahalesiz paylaştı ‘güzel ve cesur’ dedirtti

Ünlü oyuncu Özge Törer, Kuruluş Osman dizisinde sergilediği başarılı performansla adını geniş kitlelere duyurdu.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en doğal halini yayınladı! Filtresiz müdahalesiz paylaştı ‘güzel ve cesur’ dedirtti

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken başarılı oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en doğal halini yayınladı! Filtresiz müdahalesiz paylaştı ‘güzel ve cesur’ dedirtti

Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan ancak yaptığı her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Törer, yine çok konuşuldu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en doğal halini yayınladı! Filtresiz müdahalesiz paylaştı ‘güzel ve cesur’ dedirtti

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen güzel oyuncu, en doğal halini Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer en doğal halini yayınladı! Filtresiz müdahalesiz paylaştı ‘güzel ve cesur’ dedirtti

En doğal halini yayınlayan Törer'in fotoğrafını filtre uygulamadan paylaşması ise 'güzel ve cesur' dedirtti.

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