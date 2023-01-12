Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan’ın annesi bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o da tanıdıkmış...
Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterini canlandıran Açelya Özcan yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. ATV'nin reyting rekortmeni dizisinde sergilediği başarılı performansla beğeni toplayan Özcan'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özcan hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Açelya Özcan'ın kendisi gibi ünlü olan annesi kimmiş...
12.01.2023 00:37 - Son Güncelleme: 12.01.2023 00:37
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Ayşe Hatun karakterini canlandıran Açelya Özcan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
AÇELYA ÖZCAN KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Açelya Özcan, üniversite hayatı boyunca William Shakespeare'in "Midnight in Summer" adlı tiyatro oyununda "Helena", Haldun Dormen'in "Amphitrion 2000" oyununda "Alkmene" ve Anton Çehov'un "Martı" adlı oyunda "Nina Mihalayevich Zarecnaya" karakterlerini canlandırdı.
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Ayşe Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Açelya Özcan'ın ailesi de merak konusu oldu.