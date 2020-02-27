Kuruluş Osman'a dönmesi beklenen Engin Altan Düzyatan'ı şoke eden gelişme!
Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenen ve yeni imajıyla Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz yaz aylarında, Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülenmiş, oyunculuğu bırakacağını ve başka bir mesleğe yöneleceğini belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde menajeri ile görüntülenen Engin Altan Düzyatan, yeni projesi hakkında bilgi vermiş ve hayranlarını üzmüştü. Oyunculuğa kısa süre ara verdiği konuşulan Düzyatan'ın Instagram fotoğrafına takipçilerden şoke eden yorumlar geldi. Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönecek mi?
Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kurşun dizisiyle ekranlara dönen, ancak reytinglerde umduğunu bulamayınca erken final şoku yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın, bir süredir 'Kuruluş Osman'a dahil olacağı konuşuluyor. Sakallarını yeniden uzatmaya başlayan Düzyatan'ın takipçileri, oyuncudan gelecek müjdeli bir haber bekliyor.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Son olarak Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Oyuncunun takipçileri ise fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tuttu. Kuruluş Osman'a gelmesini isteyen hayranları, 'Adamın sakalını takip eder olduk', 'Kuruluş Osman'da Engin Altan Düzyatan'ı, Ertuğrul beyi bekliyoruz', 'Engin bey sizi Kuruluş'a bekliyoruz' şeklinde yorumlar yapıldı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE AYNI ETKİYİ YARATMIŞTI