Kuruluş Osman'a dönmesi beklenen Engin Altan Düzyatan'ı şoke eden gelişme!

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE AYNI ETKİYİ YARATMIŞTI

Saç ve sakalını uzatan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni yağdı. Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönecek mi? Bu durum gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilinmez ama ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında saçlarının ve sakallarının uzaması bir işaret olarak algılanıyor. Takipçileri ise "Kuruluş rolüne bürünmeye başlamışsın Reis" şeklinde yorumlarda bulundu.