Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un Bamsı karakteri kimdir? Bamsı Beyrek gerçekte var mıdır? İşte Bamsı Beyrek'in hikayesi
Önce Diriliş Ertuğrul sonrasında Kuruluş Osman dizisinde karşımıza çıktı Nurettin Sönmez'in canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteri. Mert, dostunun arkasında duran ve büyük bir savaş ustası. Peki Bamsı Beyrek kimdir? Gerçekte var mı? İşte Bamsı Beyrek'in gerçek hikayesi...
BAMSI BEYREK GERÇEKTE VAR MIDIR? HİKAYESİ NEDİR?
Bamsı Alp karakteri, gerçekte yaşadığı varsayılan Bamsı Beyrek'ten esinlenerek dizi için yaratılan kurmaca bir kişiliktir.
Düşünülenin aksine, Ertuğrul Bey zamanında değil çok uzun zaman önce Oğuz döneminde yaşamıştır. Bamsı Beyrek gerçekte, Türk destanları arasında en önemlilerden birisi olan Dede Korkut Hikâyeleri'nde yer almaktadır.
Aslında Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki ana karakter olan Salur Kazan'ın, en yakın yoldaşı ve dostudur.
Bahsettiğimiz dostluk, öyle böyle bir dostluk değildir. Gerekirse canını feda edebilecek derecede köklü ve Oğuzların iç savaşında Salur Kazan için kolunu kaybetmeyi göze alabilecek cinste güçlü bir dosttur Bamsı Beyrek. İç Oğuzlardan olan Bamsı Beyrek'in, yine hikâyedeki karakterlerden biri olan beşik kertmesi Banıçiçek'se Dış Oğuzlardandır.
Oğuz boyları bölünme yaşar; ancak Bamsı Beyrek, bölünme karşısında taraf olamayacak kadar Oğuz töresine bağlıdır.
Salur Kazan İç Oğuzların beyi olduğu için dostunun yanında yer almıştır. Dış Oğuzların beyi Aruz Koca hikâyede Bamsı Beyrek'e tuzak kurmuş, sadece konuşup görüşmek için otağına davet ettiği Bamsı Beyrek'i esir alarak sağ kolunu kesmiştir.
Banıçiçek her şeyden habersizdir. Bamsı Beyrek'in esir düşmesi üzerine tam tamına 16 yıl boyunca birbirlerinden haber alamayarak ayrı kalmışlardır. Yıllar geçtikten sonra Banıçiçek, töreler gereğince bir başka kişiyle evlenmek zorunda bırakılmıştır. Ancak düğün günü Bamsı Beyrek'in serbest kaldığı gündür ve Banıçiçek'i kaçırarak onunla evlenmiştir.