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Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un Bamsı karakteri kimdir? Bamsı Beyrek gerçekte var mıdır? İşte Bamsı Beyrek'in hikayesi

Önce Diriliş Ertuğrul sonrasında Kuruluş Osman dizisinde karşımıza çıktı Nurettin Sönmez'in canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteri. Mert, dostunun arkasında duran ve büyük bir savaş ustası. Peki Bamsı Beyrek kimdir? Gerçekte var mı? İşte Bamsı Beyrek'in gerçek hikayesi...

27.05.2020 18:22 - Son Güncelleme: 27.05.2020 18:22
Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un Bamsı karakteri kimdir? Bamsı Beyrek gerçekte var mıdır? İşte Bamsı Beyrek'in hikayesi

BAMSI BEYREK GERÇEKTE VAR MIDIR? HİKAYESİ NEDİR?

Bamsı Alp karakteri, gerçekte yaşadığı varsayılan Bamsı Beyrek'ten esinlenerek dizi için yaratılan kurmaca bir kişiliktir.

Düşünülenin aksine, Ertuğrul Bey zamanında değil çok uzun zaman önce Oğuz döneminde yaşamıştır. Bamsı Beyrek gerçekte, Türk destanları arasında en önemlilerden birisi olan Dede Korkut Hikâyeleri'nde yer almaktadır.

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Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un Bamsı karakteri kimdir? Bamsı Beyrek gerçekte var mıdır? İşte Bamsı Beyrek'in hikayesi

Bamsı Beyrek bazı dönemlerde Bey 'Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek' gibi adlarla da anılmıştır. İsmin kökeni, 'bey, er' kelimelerinden gelmektedir. Kelime anlamıysa, 'ulu, asaletli' olarak ifade edilir.

Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un Bamsı karakteri kimdir? Bamsı Beyrek gerçekte var mıdır? İşte Bamsı Beyrek'in hikayesi

Aslında Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki ana karakter olan Salur Kazan'ın, en yakın yoldaşı ve dostudur.

Bahsettiğimiz dostluk, öyle böyle bir dostluk değildir. Gerekirse canını feda edebilecek derecede köklü ve Oğuzların iç savaşında Salur Kazan için kolunu kaybetmeyi göze alabilecek cinste güçlü bir dosttur Bamsı Beyrek. İç Oğuzlardan olan Bamsı Beyrek'in, yine hikâyedeki karakterlerden biri olan beşik kertmesi Banıçiçek'se Dış Oğuzlardandır.

Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un Bamsı karakteri kimdir? Bamsı Beyrek gerçekte var mıdır? İşte Bamsı Beyrek'in hikayesi

Oğuz boyları bölünme yaşar; ancak Bamsı Beyrek, bölünme karşısında taraf olamayacak kadar Oğuz töresine bağlıdır.

Salur Kazan İç Oğuzların beyi olduğu için dostunun yanında yer almıştır. Dış Oğuzların beyi Aruz Koca hikâyede Bamsı Beyrek'e tuzak kurmuş, sadece konuşup görüşmek için otağına davet ettiği Bamsı Beyrek'i esir alarak sağ kolunu kesmiştir.

Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un Bamsı karakteri kimdir? Bamsı Beyrek gerçekte var mıdır? İşte Bamsı Beyrek'in hikayesi

Banıçiçek her şeyden habersizdir. Bamsı Beyrek'in esir düşmesi üzerine tam tamına 16 yıl boyunca birbirlerinden haber alamayarak ayrı kalmışlardır. Yıllar geçtikten sonra Banıçiçek, töreler gereğince bir başka kişiyle evlenmek zorunda bırakılmıştır. Ancak düğün günü Bamsı Beyrek'in serbest kaldığı gündür ve Banıçiçek'i kaçırarak onunla evlenmiştir.

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