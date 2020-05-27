Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un Bamsı karakteri kimdir? Bamsı Beyrek gerçekte var mıdır? İşte Bamsı Beyrek'in hikayesi

Aslında Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki ana karakter olan Salur Kazan'ın, en yakın yoldaşı ve dostudur.

Bahsettiğimiz dostluk, öyle böyle bir dostluk değildir. Gerekirse canını feda edebilecek derecede köklü ve Oğuzların iç savaşında Salur Kazan için kolunu kaybetmeyi göze alabilecek cinste güçlü bir dosttur Bamsı Beyrek. İç Oğuzlardan olan Bamsı Beyrek'in, yine hikâyedeki karakterlerden biri olan beşik kertmesi Banıçiçek'se Dış Oğuzlardandır.