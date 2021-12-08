Kuruluş Osman Mari'sinin eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Kimse bilmez ama meğer Şeyma Korkmaz'ın eşi...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni isimlerle dikkatleri çekiyor. O isimlerden biri de dizide Mari karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz. 32 yaşındaki oyuncu Şeyma Korkmaz'ın canlandırdığı karakter Mari Kosses, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşidir. Son olarak "Beni Affet" dizisindeki Feride rolüyle seyirci karşısına çıkan Şeyma Korkmaz'a dair bilgiler merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlarsa eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Şeyma Korkmaz'ın eşi yine bir reyting rekortmeni dizi olan Kardeşlerim'in kritik isimlerinden. İşte başta Şeyma Korkmaz olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Beni Affet dizisindeki Feride karakteri ile adından söz ettiren Şeyma Korkmaz, tarihi dizi Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı. Tanıtım fragmanlarında ilk kez görülen Şeyma Korkmaz, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari Kosses'i canlandırıyor.
Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi olan genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.
Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai SUDA ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.
2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Şeyma Kokrmaz hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. Şeyma Korkmaz'ın eşi şu sıralar Kardeşlerim'de rol alıyor. İşte başta Şeyma Korkmaz olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.